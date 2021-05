Food: chef Francesco Bonomo nell’Ebook dedicato a ‘Parma capitale italiana cultura’

Roma, 17 mag. (Labitalia) – Francesco Bonomo, di Marsala (Trapani), è l’unico chef siciliano presente nell’ebook di 100 ricette realizzato dalla testata web ‘GustoH24’, diretto da Donato Troiano, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane. L’ebook illustra i piatti dei migliori chef italiani, alcuni stellati, alcuni che lavorano all’estero e altri che portano e divulgano in tutto il mondo i veri sapori e la vera cultura del Belpaese. La pubblicazione ha ricevuto il patrocinio di ‘Parma City of Gastronomy’, di ‘Parma Capitale italiana della cultura 2020+21’ e della regione Emilia Romagna.

A tutti gli chef è stato chiesto di presentare due ricette, una dedicata alla loro terra d’origine e una ai grandi prodotti del territorio parmense. Bonomo ha presentato due piatti: ‘Omaggio a Parma’ e ‘Cous cous della tradizione’. ‘Omaggio a Parma’ è un primo piatto, si tratta di spaghetti cotti in acqua di pomodoro datterino, su crema di parmigiano e croccante di parmigiano con granella di prosciutto crudo di Parma. ‘Cous cous della tradizione’ è un cous cous realizzato con zuppa di pesce scorfano, legato alle sue origini e al suo territorio, un piatto tipico marsalese e di alcune zone del trapanese che gli ha permesso di vincere il campionato regionale del ‘Cous Cous World Championship’ e di far parte in seguito della squadra italiana ai campionati mondiali di Cous cous a San Vito lo Capo, aggiudicandosi il premio ‘Miglio cous cous’ giuria popolare.

“Per me è stato un onore -dice lo chef Bonomo- essere presente in questo ebook, con le mie ricette, accanto a nomi di grandi maestri, excutive chef e chef stellati come il presidente Euro-Toques Italia Enrico Derflingher, Alessandro Circiello, Fabio Tacchella, Massimo Pasquarelli, il primo chef italiano a conquistare la stella Michelin in Asia, e tanti altri, ma l’onore più grande è stato essere contattato dal direttore Donato Troiano e dalla redazione tutta che mi hanno reputato all’altezza di far parte di questa grande iniziativa internazionale. Sono felice di aver omaggiato Parma e allo stesso tempo orgoglioso di far conoscere i piatti tipici della mia tradizione, della mia terra a cui sono particolarmente legato”. La pubblicazione è possibile scaricarla su www.gustoh24.it.