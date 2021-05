Covid: Patuanelli, ‘no fughe in avanti Lega, sostanziale unanimità’**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Il ministro Giorgetti ha detto che il superamento del coprifuoco era un obiettivo della Lega, così come lo era del M5S. Farlo in una o due tappe cambia poco, anche perché riteniamo che presto gran parte del Paese sarà in zona bianca, dove non ci sono chiusure o coprifuoco. Non ci sono state fughe da parte di nessuno, anzi: rispetto al recente passato, in cui c’era chi addirittura non votava un provvedimento, c’è stata una sostanziale unità”. Lo afferma il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli, rispondendo a chi, al termine del Cdm, chiede se in cabina di regia ci siano state delle rimostranze della Lega sul coprifuoco.