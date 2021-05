Scuola: Eurispes, ‘docente digitale è sfida Governo e società italiana’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Proporre la figura del docente digitale rappresenta una sfida non solo per il governo ma per l’intera società italiana: non a caso, la scuola è al centro della rinascita italiana, secondo le indagini svolte nel Rapporto Coop (2020). E’ il commento del Rapporto Italia 2021 dell’Eurispes.

Infatti, il 42% dei manager italiani sono convinti che l’istruzione sia una delle leve prioritarie dell’azione di governo per la ripresa post-pandemia, e per il 61% degli italiani, la priorità è quella di modernizzare gli strumenti della didattica, mentre per il 40% degli intervistati, questo si attua anche favorendo l’accesso degli studenti alle tecnologie (tablet, pc, etc.).

Tuttavia, solo il 7% degli intervistati potenzierebbe gli strumenti della didattica a distanza: la maggioranza degli italiani dunque vede un modello futuro dell’istruzione come moderno, tecnologico e interculturale, ma in classe.