Scrittori: James Patterson domani incontra i lettori italiani su Facebook (2)

(Adnkronos) – James Patterson, che vive in Florida con la moglie e il figlio, è uno dei più grandi fenomeni editoriali del nostro tempo. Famoso tra gli adulti come autore delle amate serie thriller Alex Cross, Michael Bennett, Private e Le donne del club omicidi (pubblicati in Italia da Longanesi), è conosciuto anche tra i ragazzi per le fortunate serie Scuola media e Cacciatori di tesori (Salani), oltre a Witch & Wizard e Maximum Ride (Nord). I suoi libri hanno venduto più di 400 milioni di copie rendendolo l’autore di thriller più venduto della storia.

“La figlia del presidente” racconta la storia di Matthew Keating, un ex Navy Seal, ma soprattutto è l’ex presidente degli Stati Uniti, un uomo che ha sempre difeso il suo Paese con la stessa tenacia con cui ha protetto i suoi cari. Ora però è lui, sotto attacco.

Un criminale psicopatico ha rapito la figlia adolescente di Keating, Melanie, trasformando la paura più profonda di ogni genitore in una questione di sicurezza nazionale. Mentre tutto il mondo segue la vicenda in tempo reale, Keating si imbarca in una missione speciale in cui il suo addestramento da Seal potrebbe rivelarsi più essenziale di tutto il potere, le amicizie e l’acume politico acquisito come presidente. Un’azione ad altissimo rischio, che metterà alla prova i suoi punti di forza come leader, come guerriero e come padre.