Mafia: Martelli, ‘Scotti chiamò il questore per mettere in guardia su pericoli Borsellino’

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) – “Ricordo che l’allora ministro dell’Interno Scotti chiamò il questore, il capo della Polizia mettendoli in guardia sui pericoli che correva Borsellino”. Lo ha detto l’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli nell’audizione alla commissione antimafia della Regione Siciliana presieduta da Claudio Fava sul depistaggi nelle indagini sulla strage di via D’Amelio”. Martelli ricorda che “ci furono riunioni in prefettura a Palermo sia subito dopo la strage di Capaci che dopo via D’Amelio”. aggiunge: “Da Roma io ho fatto molto, come Scotti, ho firmato il decreto dell’8 giugno, quello che si è dimostrato il più efficace atto dello Stato contro la mafia, ho chiamato Siclari, Giammanco”.