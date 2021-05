Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Una serie di fabbricati sia in proprietà che in comproprietà ma anche terreni in Italia e un immobile a Londra al 100% per il premier Mario Draghi. Che, nella dichiarazione sulla situazione patrimoniale pubblicata sul sito della presenza del Consiglio, dichiara anche di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice ‘Serena’. Non risulta invece nessuna autovettura, barca o aeromobile di proprietà.