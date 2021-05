Covid: Pd incontra Farmindustria su campagna e produzione vaccini

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Una delegazione di Farmindustria, guidata dal presidente Massimo Scaccabarozzi, ha incontrato questa mattina alla Camera la presidente del Gruppo Pd, Debora Serracchiani, l’ex ministra della Salute e componente della Presidenza del Gruppo, Beatrice Lorenzin, la capogruppo in commissione Affari sociali, Elena Carnevali, il capogruppo in commissione Attività produttive, Gianluca Benamati, e i deputati Dem, Luca Rizzo Nervo e Vito de Filippo.

Al centro dell’incontro il settore farmaceutico come asset strategico nazionale e la campagna vaccinale. Il confronto si è poi concentrato sulle sfide per il prossimo futuro in vista dei richiami e del tema varianti, sulla produzione italiana dei vaccini e la promozione della competitività della filiera a livello europeo e globale. Pnrr e investimenti nella sanità pubblica sono obiettivi prioritari così come sostenere la ricerca, le riforme e un sistema regolatorio avanzato per assicurare l’accesso alle terapie innovative per i pazienti italiani.