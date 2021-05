Covid: Orlando, ‘coprifuoco? io mi affido al Cts’

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Sul coprifuoco penso che la discussione sia demenziale, per chi la agita costantemente: Perché riaprire con gradualità significa che si prenderà la decisione sulla base dei dati. Nessuno vuole tenere chiuso per arbitrio o vuole tenere il coprifuoco a prescindere. Non è stato introdotto per fare un dispetto alle attività economiche ma per limitare le occasioni di incontro. Anche noi pensiamo che vada tolto un minuto prima di quando i dati lo consentiranno. Ma finché non lo sappiamo, è una discussione fuori luogo. Molti miei colleghi sono diventati esperti, io mi affido al Cts”. Ad affermarlo è il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.