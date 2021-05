Cinema: è morto Norman Lloyd, star per Hitchcock e preside ‘Attimo fuggente’

Los Angeles, 12 mag. – (Adnkronos) – L’attore, regista e produttore statunitense Norman Lloyd, interprete diretto da grandi cineasti come Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin, Jean Renoir e Richard Brooks, ultima star testimone della Hollywood dell’epoca d’oro è morto martedì 11 maggio nella sua casa di Los Angeles all’età di 106 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’amico produttore Dean Hargrove. “Il suo terzo atto è stato davvero il momento migliore della sua vita”, ha detto Hargrove riferendosi alle numerose retrospettive ed eventi di Hollywood a cui Lloyd aveva partecipato negli ultimi decenni. “Lloyd diceva spesso che il segreto della sua vita lunga e per lo più senza malattie era stato quello di evitare le persone sgradevoli”, ha raccontato Hargrove.

Norman Lloyd, pseudonimo di Norman Perlmutter, era nato a Jersey City l’8 novembre 1914. Esordì al cinema nel 1939 in “The Streets of New York” e si affermò tre anni dopo con il film “Sabotatori” (1942) di Alfred Hitchcock, nel ruolo del cospiratore filonazista Frank Fry: indimenticabile la sua figura inquietante ed il finale, in cui precipita dalla Statua della Libertà).

Nel 1989 interpretò quello che divenne uno fra i ruoli più noti della sua carriera: l’autoritario preside Nolan del liceo di “L’attimo fuggente” di Peter Weir, con Robin Williams e Ethan Hawke.