Sport: Ciuffetti, ‘sport diventi diritto costituzionale’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Fondamentale che lo sport diventi diritto costituzionale. Noi ci siamo messi a disposizione cercando di sfruttare un periodo in cui i partecipanti ai nostri corsi sono aumentati perché c’è stato più tempo ed è stato riconosciuto il valore educativo dello sport. Un valore apprezzato in questo momento di emergenza che ha messo in luce il valore dell’attività sportiva. Lo sport è un formidabile veicolo di trasmissione dei valori che porta con sé”. Lo ha detto Rossana Ciuffetti, direttore della Scuola dello Sport Coni, in occasione dell’evento digitale “Lo sport al centro della ripartenza del Paese – Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale” promosso da Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas. “Fondamentale – ha continuato la Ciuffetti – introdurre l’insegnante di educazione fisica già dalla scuola primaria e fare in modo che Coni, Sport e Salute e Cip possano attuare le linee guida dei loro programmi”.