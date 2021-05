Mafia: difesa Lombardo, ‘lotta a boss ex Governatore non era solo di facciata’

Catania, 11 mag. (Adnkronos) – “La lotta dell’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, contro la mafia non era solo di facciata, con la nomina di due magistrati antimafia nella sua Giunta regionale, come dice l’accusa. Già da prima l’imputato lottava contro Cosa nostra ed è dimostrato”. E’ iniziata con queste parole la nuova udienza dedicata alla discussione della difesa nel processo a carico dell’ex Governatore siciliano, Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata. L’avvocata Maria Licata, che difende l’ex politico con il collega Vincenzo Maiello, dopo avere affrontato nelle scorse udienze i periodi antecedenti, ricorda nella sua requisitoria l’anno 2007. “La Procura Generale ha parlato nella discussione delle competizioni elettorali di Niscemi e Mirabelli Imbaccari del 2007 – dice la legale nel suo intervento – Come se ricercassimo la prova di un patto politico mafioso che riguarda il complesso delle competizioni usando le elezioni di un remoto paesino. Mi sembra un ragionamento che non appare adeguato né sul piano della metodologia probatoria, ma neanche sul piano del sistema della logica”. E aggiunge: “Significa affermare una tesi al di la dell’evidenza che è oggettiva”.

Poi ribadisce: “Non voglio soffermarmi sull’Mpa – dice – ma è un contesto storico dal quale non possiamo prescindere per raccontare i fatti. Non è vero che Lombardo assumerà un atteggiamento di lotta alla mafia solo di facciata quando diventerà Presidente della Regione, nominando dei magistrati”, cioè Caterina Chinnici, oggi eurodeputata e Massimo Russo, oggi Procuratore dei minori a Palermo. E ricorda che “nel 2007 si vota in molti comuni siciliani. Solo in provincia di Catania si vota in 18 comuni, perché parlo di Catania? Perché è la provincia dentro cui gravita la consorteria mafiosa con cui l’imputato, secondo l’accusa, avrebbe avuto dei rapporti”. Lombardo, accompagnato dal figlio, Toti Lombardo, è seduto in seconda fila e ascolta in silenzio l’arringa dell’avvocata Licata. Al termine della requisitoria, la Procura generale di Catania, lo scorso 2 febbraio, aveva chiesto la condanna a sette anni e 4 mesi di carcere per l’ex Governatore.