Harley-Davidson: lancia LiveWire, brand di moto elettriche

Roma, 11 mag. – (Adnkronos/Dpa) – Sarà presentato il prossimo 8 luglio il primo modello di LiveWire, il nuovo brand creato dalla Harley-Davidson e dedicato esclusivamente alle due ruote elettriche. Il lancio del marchio – che prende il nome dal primo modello Harley a zero emissioni, commercializzato nel 2019 – si inquadra nella offensiva della mitica casa motociclistica americana per ridefinire la mobilità elettrica su due ruote. Come ha spiegato il presidente e Ceo della casa di Milwaukee, Jochen Zeitz, uno dei pilastri della ‘Hardwire Strategy’ di HD è quello di essere leader nella mobilità di domani, grazie anche al contributo della nuova linea di modelli elettrici.

“LiveWire ha la missione di essere il marchio di motociclette elettriche più desiderato al mondo e punta ad aprire la strada al futuro del motociclismo alla ricerca di avventure urbane e oltre. LiveWire punta anche a innovare e sviluppare tecnologie che saranno utilizzate dalle moto elettriche Harley-Davidson del futuro”, ha spiegato il manager.

LiveWire avrà una sede virtuale con hub di ricerca e sviluppo nella Silicon Valley e a Milwaukee e potrà sfruttare l’esperienza di Harley-Davidson, che ha iniziato a lavorare nel campo della mobilità elettrica da oltre un decennio. La commercializzazione dei modelli LiveWire avverrà attraverso la rete di concessionari Harley-Davidson, ma come marchio indipendente oltre a una rete di concessionari ‘dedicati’ selezionati su base geografica. Vista la sensibilità dei ‘centauri’ locali, le vendite del brand elettrico si concentreranno all’inizio soprattutto in California.