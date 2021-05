Giustizia: Bernini, ‘critiche giustizialiste confermano bene linea Cartabia’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Le critiche dell’ala giustizialista alla ministra Cartabia confermano che le linee generali della riforma illustrate ieri vanno nella giusta direzione: quella di ricondurre la giustizia nell’alveo della Costituzione, sia per la ragionevole durata del processo, sia riaffermando il principio della presunzione di non colpevolezza. La necessaria velocizzazione dei processi, condizione basilare per ricevere i fondi europei, non può né deve limitare le garanzie degli imputati, e in questo senso è ineludibile superare l’abolizione della prescrizione, che è stata lo strappo più grave della politica a trazione giacobina”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.