Covid: in Lombardia somministrate oltre 4,2 mln di vaccinazioni

Milano, 11 mag.(Adnkronos) – In Lombardia, ad oggi, sono state 4.239.573 le somministrazioni di vaccino anti-Covid. Lo rileva il bollettino di aggiornamento emesso dall’assessorato al Welfare della Regione Lombardia. I dati registrano un totale di 3.098.455 per le prime dosi e di 1.141.118 per le seconde dosi.

Riguardo la fascia tra i 50 e i 59 anni, le somministrazioni ammontano a 473.209 unità, delle quali 348.805 prime dosi e 124.404 seconde dosi. Le adesioni totali, date dalla somma tra i già vaccinati e i prenotati per la vaccinazione da oggi in poi di tutte le categorie, è di 1.021.487 unità. La percentuale di adesioni sulla popolazione è del 64,2%. Le adesioni della fascia 50-59 anni non appartenenti a categorie prioritarie si attestano a 510.364 unità.