Covid: Fontana (Agis), ‘grati al Presidente Mattarella per le sue parole’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Un sentito ringraziamento per le significative parole espresse oggi dal Presidente della Repubblica a favore del settore dello spettacolo”. E’ quanto dichiara Carlo Fontana, presidente dell’Agis, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, commentando alcune delle dichiarazioni rilasciate questa mattina da Sergio Mattarella, nel corso della presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2021.

“Nel suo discorso -continua Fontana- il Presidente Mattarella ha infatti sottolineato quanto lo spettacolo sia stato tra i settori più colpiti della pandemia, definendo quanto questo equivalga ad un impoverimento economico e culturale che non può permanere a lungo. E’ molto importante avere conferma di attenzione e vicinanza –conclude Fontana -, da parte della carica istituzionale più alta del nostro Paese. Parole che non possono che inorgoglire il nostro settore ed essere di buon auspicio per un ritorno alla normalità nei tempi più brevi possibili”.