Sindaco Roma, Letta: “Gualtieri ottimo candidato, Zingaretti impegnato”

(Adnkronos) – “Roberto Gualtieri ha deciso di candidarsi” sindaco di Roma “e noi abbiamo fatto la scelta di sostenerlo. Nicola Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato ma sta facendo un’altra cosa e la sta facendo molto bene: sta gestendo il Lazio e quindi l’ipotesi di una sua candidatura aveva la necessità di essere gestita e verificata nei rapporti con l’impegno nella regione, soprattutto nel corso della campagna vaccinale”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto a ‘Forrest’ su Radio Raiuno, commentando la vicenda delle candidature per il ruolo di primo cittadino della Capitale.

Sulla scelta del Pd di puntare su Gualtieri è molto critico Carlo Calenda: “Ieri è successa una cosa veramente strana. Da sette mesi giro la città e faccio proposte. Il Pd dice ‘vedrete la Raggi si ritirerà, verrà condannata, confluiremo su Zingaretti’. Poi alla fine la Raggi non si è ritirata, Conte l’appoggia e Zingaretti non è in grado di candidarsi. E’ il fallimento di una linea politica. Insomma stiamo sempre dietro ai 5Stelle”, dice il leader di Azione, anch’egli candidato sindaco a Roma, intervistato da ‘Radio 24’.

“Dal punto di vista politico, quella di ieri è stata una vittoria della Raggi e dei 5Stelle ma più che altro un suicidio del Pd. Farsi mettere in un angolo, bruciando il nome di Zingaretti è una cosa incomprensibile”, aggiunge Calenda.

“Basta farsi un giro per Roma per capire che cosa la città sia diventata con l’amministrazione Raggi. La politica come buona amministrazione è scomparsa, rimane solo la politica in cui le città sono ostaggio delle decisioni dei partiti nazionali, senza nessuna verifica sul merito, su come sono andate le cose”, conclude Calenda.