Maltempo: Milano, allerta gialla per pioggia e vento forte

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Una graduale intensificazione dei venti sul nodo idraulico di Milano è prevista a partire dalla serata di oggi, lunedì 10 maggio. Per questo, il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla.

Allerta gialla anche per piogge ma a partire dalla nottata e per tutta la giornata di domani, con graduale diminuzione di intensità delle precipitazioni verso la fine della giornata.

Il Comune di Milano ha attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e la predisposizione di eventuali interventi.