Lombardia: Locatelli, ‘E-state insieme, 10 mln per favorire socialità di bimbi e adolescenti’

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Approvato oggi dalla Giunta regionale della Lombardia il bando ‘E-state insieme’. “L’emergenza sanitaria – spiega Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità – ha accentuato le distanze sociali e limitato le relazioni, in particolare nella fascia di popolazione più giovane e ha ridotto, in qualche caso azzerato, le attività preziose svolte dalle associazioni e degli enti territoriali”.

“Per limitare gli impatti negativi dell’isolamento sui minori -aggiunge l’assessore- Regione Lombardia stanzia 10 milioni di euro per promuovere iniziative a livello territoriale utili ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei nostri ragazzi”.

Il bando ‘E-state insieme’, che aprirà nei prossimi giorni, è rivolto ai Comuni e agli Ambiti, che potranno partecipare in forma singola o associata, per la realizzazione di un programma di iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza, da 0 a 17 anni, per il periodo compreso tra il 21 giugno e il 15 ottobre.