Lirica: Fontana, ‘stasera torna pubblico alla Scala, momento simbolo e di buon auspicio’

Milano, 10 mag.(Adnkronos) – “Questa sera, dopo 199 lunghi giorni di chiusura, a Milano, riapre il Teatro alla Scala con il pubblico in presenza. Un evento dedicato alla ripartenza. Un momento simbolico, e spero di buon auspicio, per il mondo della cultura e dello spettacolo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, saluta la riapertura del Piermarini, che sarà celebrata questa sera con un concerto del coro e dell’orchestra diretti dal Maestro Riccardo Chailly.

“Cultura e spettacolo, insieme al turismo, saranno decisivi per l’attrattività della Lombardia e di tutto il sistema Italia -sottolinea Fontana-. Serviranno risorse e una strategia vincente per recuperare il terreno perduto a causa delle restrizioni, per attrarre visitatori dall’estero, ma anche per far ritrovare e spesso scoprire ai nostri giovani il valore della cultura”. Quello di stasera, dunque, è “un prestigioso punto di partenza, con il Teatro alla Scala che si conferma ambasciatore vincente e ineguagliabile della Lombardia e del nostro Paese nel mondo intero”.