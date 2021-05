Inveo, torna a giugno Alta Formazione Dpo con patrocinio del Garante Privacy

Roma, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) – A giugno torna Alta formazione Dpo, il corso di formazione specialistico dedicato ai Dpo, patrocinato dal Garante della Protezione dei dati personali, che vogliono approfondire i temi legati alle normazioni tecniche Iso richiamate dal Gdpr. Giunto alla quinta edizione il corso extra accademico, organizzato dall’organismo di certificazione e Gdpr training center Inveo, è stato studiato e progettato per fornire ai Dpo conoscenze avanzate di normazione e standard Iso in modo da migliorare le loro capacità di analisi e vigilanza ().

48 ore dal taglio giuridico, tecnico e metodologico (suddivise in 5 sessioni su 3 settimane | 10-11-17-18-25 giugno) la cui ultima tappa del percorso vedrà i partecipanti impegnati in qualità di ‘osservatori’ ad un audit di 1, 2 o 3 parte in affiancamento all’organismo Inveo. Un metodo di formazione pratico e operativo per fornire competenze specifiche, attraverso l’incontro con relatori di consolidata esperienza e prestigio permetterà di approfondire e specializzare le proprie competenze con aggiornamenti sulle recenti novità legislative e tecniche.

Come ad ogni sessione sono previste due borse di studio per giovani Dpo dedicate alla memoria di Giovanni Buttarelli, che collaborò a stretto contatto con il docente Riccardo Giannetti nei tavoli di lavoro europei e illuminato ispiratore di una cultura globale e senza barriere della divulgazione delle tematiche data protection. Il corso è riconosciuto dal Consiglio nazionale Forense.

Programma completo e info per l’iscrizione: