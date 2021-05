Covid: già 341mila prenotazioni 50enni in Lombardia, prime dosi già da oggi

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Da ieri notte si sono prenotate in Lombardia per avere il vaccino anti-Covid già 341mila persone della fascia d’età compresa tra i 50 e i 59 anni. Alcuni di loro, 46, hanno già avuto il posto questa mattina o nel pomeriggio.

Le vaccinazioni di questa categoria, secondo le previsioni della Regione, cresceranno a partire dal 23 maggio con, al momento, il picco il 31 maggio. Quel giorno ci saranno 32mila vaccinazioni solo per quella fascia d’età. Il 70% dei prenotati ha ricevuto l’appuntamento entro il 2 giugno.

Se si considerano i 169mila circa 50enni già prenotati per altre categorie e i 336.724 già vaccinati con una dose prima di oggi (ad esempio il personale sanitario), complessivamente 847.587 uomini e donne di 50-59 anni hanno preso appuntamento o sono stati vaccinati. Si tratta del 53,2% del totale di 1,6 milioni di vaccinare.