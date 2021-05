Calcio: Champions League, finale City-Chelsea verso il trasloco da Istanbul al Portogallo

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma il prossimo 29 maggio, con ogni probabilità si disputerà in Portogallo e non a Istanbul, come inizialmente previsto. La decisione, secondo Sky Sport, dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore dalla Uefa. Sembra sfumata definitivamente l’ipotesi Londra, a causa di problemi organizzativi sorti per portare la finale a Wembley.

La situazione difficile nella quale si sarebbero trovati i tifosi inglesi avrebbe dunque spinto la Uefa ad accettare la richiesta del governo britannico per evitare che anche la finale, la partita più importante della manifestazione, venisse giocata senza pubblico sugli spalti dello stadio Ataturk di Istanbul. In seguito però alle difficoltà sorte con l’ipotesi Londra, la Uefa si sarebbe indirizzata a scegliere il Portogallo come sede della finale di Champions. Le due candidate sono Lisbona e Oporto: nelle prossime ore la decisione finale