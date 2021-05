Ue: Fico, ‘Europa diventi sempre più comunità, scriviamo insieme nostro futuro’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La data scelta per inaugurare la Conferenza sul futuro dell’Europa è quella odierna, il 9 maggio, la Festa dell’Europa. Siamo davanti a un’occasione molto importante per conseguire un avanzamento del processo di integrazione europea che è reso non più rinviabile dalle grandi sfide che il nostro continente deve fronteggiare”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

“La crisi pandemica, i cambiamenti climatici, le situazioni di instabilità o conflitto alle nostre frontiere esterne, le dinamiche dei mercati internazionali, i flussi migratori -aggiunge- ci dimostrano come l’azione dei singoli Paesi sia del tutto insufficiente a governare processi globali. Abbiamo bisogno di un’Unione sempre più capace di essere comunità, dotata di adeguate competenze che le consentano di rispondere alle aspettative dei suoi cittadini e parlare con una voce unica ed autorevole sulla scena internazionale, affermando i suoi valori e principi democratici nelle relazioni con gli altri Paesi”.

“Sono certo -conclude Fico- che la Conferenza che inizia oggi potrà segnare un passaggio epocale in questa direzione, assicurando il coinvolgimento pieno ed attivo dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nonché la più ampia partecipazione dei cittadini. Scriviamo insieme il nostro futuro”.