Ue: Casellati, ‘Europa sia protagonista ripartenza dopo Covid’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Celebrare oggi la festa dell’Europa significa assumersi una grande responsabilità di fronte ai cittadini: restituire loro la normalità. L’Europa, che per settantuno anni ha garantito libertà, progresso e benessere, deve essere il grande protagonista della ripartenza”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Festa dell’Europa.

“Fare ripartire il lavoro, fare ripartire l’economia. Restituire ad ogni cittadino europeo la libertà e la speranza. Una grande sfida, ma anche -sottolinea la seconda carica dello Stato- una opportunità unica per costruire un’Europa sempre più vicina ai cittadini. Sono certa che la Conferenza sul futuro dell’Europa, che oggi inizia i suoi lavori, saprà svolgere un lavoro importante in questa direzione”.