Terrorismo: Fornaro, ‘no a logiche complottiste ma ancora troppe ombre’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Nel 43mo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani a Roma, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha giustamente spronato tutti a continuare a ricercare la verità sugli anni di piombo. L’Italia, infatti, non ha ancora fatto fino in fondo i conti con la lunga stagione del terrorismo. Fuori da logiche complottiste, è innegabile che, rispetto a quegli anni, vi siano ancora molte ombre, troppe responsabilità non ancora accertate e evidenti connivenze con apparati dello Stato”. Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

“C’è dunque un bisogno -aggiunge- di verità e di piena assunzione di responsabilità politica e culturale su anni che hanno segnato profondamente la storia italiana, con una scia di morti, feriti, attentati e agguati che non si può e non si deve dimenticare”.