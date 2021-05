Scrittori: Charles Dickens, due medaglioni rivelano il suo dolore segreto**

Londra, 9 mag. – (Adnkronos) – Due medaglioni potrebbero sembrare la prova di una storia d’amore illecita: uno contenente una ciocca di capelli del grande scrittore inglese Charles Dickens (1812-1870) e l’altro di sua cognata, Mary Hogarth. In realtà questi segni di affetto “altamente personali e privati” sono la prova di qualcosa di più tragico e complesso, secondo la curatrice di una mostra che verrà inaugurata il mese prossimo nella casa di Dickens nel centro di Londra.

“Siamo enormemente lieti di mostrare per la prima volta questi oggetti inediti, che abbiamo acquisito lo scorso anno”, ha affermato Louisa Price del Charles Dickens Museum di Doughty Street. “Raccontano una storia che ha avuto un’influenza diretta su almeno una delle sue opere più note – ‘Oliver Twist’ – che stava scrivendo quando sua cognata, Mary, è morta improvvisamente”.

La nuova mostra del museo, dal titolo “More! Oliver Twist, Dickens and Stories of the City”, copre il periodo dal 1836 al 1837, quando l’autore di “Il Circolo Pickwick” stava scrivendo il suo famoso secondo romanzo su un ragazzo orfano. Fu quello un periodo molto intenso per il celebre scrittore, che si era appena trasferito nella nuova casa con sua moglie, Catherine Hogarth, il loro figlio Charley e la cognata adolescente Mary.