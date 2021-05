Scrittori: Charles Dickens, due medaglioni rivelano il suo dolore segreto** (2)

(Adnkronos) – “Mary e Catherine avevano un’età molto ravvicinata tra loro ed erano migliori amiche oltre che sorelle”, ha detto Price al quotidiano londinese “The Guardian”. “Per Dickens Mary era diventata per lui come una sorella e le si era affezionato moltissimo”. Di colpo, una sera, la tragedia, dopo essere stati tutti e tre a teatro: Mary, a 17 anni, collassò improvvisamente e morì il giorno successivo.

Una lettera di Dickens diede la terribile notizia al suo editore, Edward Chapman, poche ore dopo: “Mio caro signore, siamo in profonda e grave angoscia. La signorina Hogarth, dopo aver accompagnato me e la signora Dickens a teatro la scorsa notte, si è improvvisamente ammalata gravemente e, nonostante i nostri migliori sforzi per salvarla, è spirata tra le mie braccia alle due di questo pomeriggio”. Si ipotizzò all’epoca un infarto, ma oggi si sospetta che un aneurisma o ictus come la causa più probabile della morte. Fu uno shock che cambiò per sempre Dickens, gettando un’ombra sulla sua vita immaginativa, sostiene Louisa Price.

Price vede l’impatto della morte di Mary Hogarth come una sorta di “ossessione” creativa per Dickens. “Il dolore di Dickens è diventato sempre più drammatico nel corso delle settimane, e anche anni dopo”, sostiene Price, spiegando che lo scrittore indossava un anello appartenuto a Mary, che spesso la sognava e diceva che desiderava essere seppellito con lei.