Roma, Gualtieri si candida: “A disposizione della città, partecipo alle primarie”

“Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro Roberto Gualtieri annunciando la sua corsa alla candidatura per il Campidoglio.

A stretto giro, il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su Twitter l’annuncio della candidatura. Sopra il post dell’ex ministro, Letta ha piazzato gli emoticon che mostrano i bicipiti, accanto al nome del candidato: “forza Roberto!”.

“Grazie alla disponibilità di Roberto Gualtieri il Partito Democratico è in campo e offre una candidatura forte e autorevole al percorso delle primarie di coalizione per scegliere insieme alle romane e ai romani il prossimo Sindaco di Roma e la squadra che guiderà il riscatto della Capitale” scrivono in un comunicato Bruno Astorre, segretario Pd Lazio e Andrea Casu, segretario Pd Roma.