Mafia: Grillo (Mezzogiorno federato), ‘Fbi specializzata per denunciare nell’anonimato’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Una grande Fbi italiana per combattere le mafie garantendo l’anonimato”. E’ tra gli obiettivi del Movimento Mezzogiorno Federato, oggi alla sua costituzione, di cui parla con l’Adnkronos Salvatore Grillo, membro del Comitato esecutivo, che annuncia: “Ci confronteremo con le categorie e le associazioni per elaborare una proposta di legge d’iniziativa popolare”.

“Vogliamo mettere in condizione tutti i cittadini meridionali di divenire protagonisti difesi della lotta alla mafia – spiega – La legge dovrà garantire e consentire a chi subisce le mafie di potere denunciare nell’anonimato ad un corpo speciale istituzionalizzato, una polizia dedicata alla lotta alla mafia, una grande Fbi all’italiana formata da poliziotti, tecnici, specialisti in flussi bancari. Nella stessa legge – conclude – chiederemo la previsione di un’autorità terza di controllo della forza speciale”.