Eutanasia: mercoledì in commissione ma è scontro centrodestra ed ex giallorossi (2)

(Adnkronos) – Il centrodestra lamenta anche il fatto che nella seduta di ieri si sarebbe dovuto approvare un testo base “che però noi non abbiamo letto. Di solito ci si confronta per arrivare al testo più condivisibile”. Ribatte il presidente della commissione Giustizia, Mario Perantoni: “Il testo base predisposto è un’ottimo punto di partenza concreto che tiene conto delle sensibilità e posizioni di tutti”, dice all’Adnkronos.

“Il percorso della legge -argomenta Perantoni- come è noto, è molto accidentato a causa della posizione preconcetta di alcune forze politiche che pare non vogliano prendere atto della sentenza della Corte costituzionale. Ma abbiamo di fronte la possibilità di non deludere il paese scrivendo una norma di civiltà e di libertà che vada incontro alle esigenze drammatiche di chi è malato irreversibile e afflitto da sofferenze intollerabili”.

