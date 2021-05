Cinema: è morta Tawny Kitaen, la fidanzata di Tom Hanks nel film ‘Bachelor Party’

Los Angeles, 9 mag. -(Adnkronos) – L’attrice e modella statunitense Julie E. “Tawny” Kitaen, apparsa in diversi video musicali per il gruppo rock Whitesnake negli anni ’80 e interprete di una ventina di film tra cui “Bachelor Party (Addio al celibato)”, è morta nella sua casa di Newport Beach, in California. Aveva 59 anni. La causa del decesso, avvenuto nella mattina di venerdì 7 maggio, non è stata precisata, riferisce “Variety”, che cita come fonte della notizia la polizia di Orange County. I suoi figli, Wynter e Raine, hanno rilasciato una dichiarazione la mattina di sabato 8 maggio tramite l’account Instagram della madre in cui si legge: “Abbiamo il cuore spezzato e rattristato per annunciare la morte di nostra madre. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre”.

Nata a San Diego, in California, il 5 agosto 1961, il debutto mondiale di Kitaen avvenne nel 1983 quando è apparsa sulla copertina dell’album della band heavy metal Ratt. Kitaen all’epoca era fidanzata con il chitarrista dei Ratt Robbin Crosby. Kitaen è apparsa nel video musicale “Back for More” dei Ratt e in seguito nei videoclip degli Whitesnake, tra cui il cortometraggio “Here I Go Again”, dove ha mostrato il suo talento per le acrobazie sul cofano delle auto. Ha recitato anche nei videoclip di “Still of the Night”, “Is This Love” e “The Deeper the Love” degli Whitesnake: è stata sposata con il cantante della band, David Coverdale, dal 1989 al 1991.

Al cinema Kitaen si era messa in mostra come la fidanzata di Tom Hanks nella commedia del 1984 “Bachelor Party”, lo stesso anno in cui fu la protagonista del sexy “Gwendoline” di Just Jaeckin, film tratto dal fumetto “Guendalina” di John Willie.