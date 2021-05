Festa mamma: Rauti, ‘oggi e domani nelle piazze italiane con dieci proposte’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “In occasione della Festa della mamma Fratelli d’Italia torna a chiedere al Governo che le politiche per le donne e le famiglia siano al centro dell’agenda politica. Finora questo Governo sulla famiglia ha fatto più chiacchiere che fatti, più propaganda che interventi concreti”. Lo afferma Isabella Rauti responsabile del dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia -annuncia- per oggi e domani lancia l’iniziativa nazionale ‘Viva la mamma’ , presenti nelle piazze italiane, nel pieno rispetto delle misure anticontagio, per rilanciare nel giorno della Festa della mamma, le nostre proposte in un manifesto di dieci punti: dal favorire l’occupazione femminile alla creazione di un welfare di prossimità, dall’aumento delle indennità e tutela della maternità per le lavoratrici all’aumento del numero degli asili nido; così come chiediamo la riduzione dell’aliquota Iva sui prodotti di prima infanzia, il prolungamento dei congedi obbligatori per maternità fino al primo anno di vita del bambino, oltre all’introduzione del quoziente familiare ed al criterio dei carichi familiari e del numero di figli a carico nel calcolo dei ristori e degli indennizzi. Ed infine, il no all’utero in affitto che deve diventare reato universale”.

“In un momento storico come questo, con l’Italia che ha toccato il minimo storico in tema di natalità, chiediamo un salto di qualità nell’azione politica del Governo e dello stesso confronto politico sui temi della famiglia e della natalità. Fratelli d’Italia -conclude Rauti- come sempre c’è nella convinzione che non ci sia più tempo da perdere, la famiglia e la maternità vanno ora difese e sostenute”.