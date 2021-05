Covid: Ronzulli, ‘cambio passo su vaccini sta dando effetti’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “I contagi sono in calo, tutti gli indici sono in miglioramento e i ricoveri diminuiscono. E’ la dimostrazione che il cambio di passo avuto sui vaccini grazie al nuovo piano sta dando i suoi importanti effetti”. Lo ha affermato Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e responsabile per i Rapporti con gli alleati, dopo una visita all’hub vaccinale presso la Fiera di Brescia.

“Dal 10 maggio -ha ricordato- anche gli over 50 potranno prenotare il vaccino, a riprova che organizzazione e logistica finalmente funzionano. Adesso bisogna lavorare sulle forniture per avere un numero di vaccini sempre maggiore, perché c’è il potenziale per somministrarne anche più di 500 mila al giorno e bisogna farlo. In questo modo si potrà continuare a riaprire sempre di più in sicurezza e sarà possibile superare il coprifuoco. Andando avanti così entro l’estate avremo una larghissima immunizzazione che ci porterà verso il ritorno alla normalità. Inoltre, il green pass favorirà la ripresa del turismo e questo, insieme agli importanti investimenti previsti dal Pnrr che creeranno nuovi posti di lavoro, farà segnare un altro passo avanti per superare la crisi economica”.