Colombia: Pd, ‘governo condanni violenza contro manifestanti’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di esprimere una dura condanna agli atti di violenza contro il legittimo diritto alla protesta e libertà di espressione che si stanno verificando in Colombia”. È la richiesta di una interrogazione al ministro degli Esteri a firma Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Pd, e Graziano Delrio sulla situazione in Colombia.

“Da alcuni giorni nel Paese vanno avanti dure proteste, partite per manifestare contro il progetto di riforma fiscale. L’Unhcr ha accusato le forze di sicurezza della Colombia di usare una forza eccessiva e l’Onu ha confermato che la polizia ha sparato sui manifestanti. Gli Stati Uniti hanno condannato i fatti violenti e chiesto il rispetto del diritto democratico di protestare pacificamente e anche l’Unione europea ha espresso preoccupazione per la crisi colombiana e condannato le violenze”.

“Chiediamo pertanto al governo quali azioni intenda intraprendere, nei rapporti bilaterali con la Colombia e nei consessi internazionali, per fermare immediatamente la repressione degli scioperi e delle manifestazioni e garantire il diritto alla libertà di riunione pacifica e promuovere ambiti di dialogo ed azioni costruttive per superare la crisi umanitaria che sta attraversando il Paese”.