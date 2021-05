Ue: Gozi, ‘asse Draghi-Macron pilastro rifondazione Europa’

Roma, 7 mag (Adnkronos) – “La Conferenza sul futuro dell’Europa è un’opportunità irripetibile per discutere insieme, coinvolgendo tutti, cittadini e rappresentanti politici, su come costruire la nostra Europa del futuro, che deve diventare federale, sovrana e democratica. E’ un’occasione che non possiamo sprecare”. Lo ha detto Sandro Gozi durante il dibattito con Stanislas Guerini, segretario generale di En Marche, sulla Conferenza sul futuro dell’Europa organizzato da Cantiere Europa di Italia Viva.

“Stiamo dando via a uno straordinario processo democratico che porterà alla costruzione dell’Europa di domani – ha continuato l’eurodeputato di Renew Europe e segretario del Partito democratico europeo – l’Europa dei nostri figli e dei nostri nipoti, per questo abbiamo il dovere di essere all’altezza delle aspettative e lavorare affinché questo percorso abbia il maggiore impatto politico”.

Gozi ha poi parlato dell’asse Draghi-Macron: “Siamo entrati in una nuova fase, l’asse tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente francese può davvero essere il pilastro su cui rifondare l’Ue. La visione europea di questi due leader converge: non c’è vera sovranità per nessuno senza una nuova sovranità europea di fronte a sfide come il digitale, la finanza, il clima, la sicurezza, la salute e la difesa”.