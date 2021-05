Ecommerce: Casaleggio, ‘dopo pandemia grande balzo in avanti in Italia’

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – “Il periodo post-lockdown, e probabilmente anche il 2022, sarà un anno in cui vedremo un grandissimo balzo in avanti dell’e-commerce in Italia”. Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente di Casaleggio Associati, nel corso della presentazione del rapporto dell’associazione sull’e-commerce. Il 2020 è stato “un anno di transizione” per l’ecommerce in Italia”, ha spiegato, “c’è stato un salto in avanti per alcuni numeri di tre, quattro o cinque anni in alcuni casi. Il lockdown e la pandemia hanno avuto un impatto importante sul mercato e alcuni settori ne hanno beneficiato”.

Ma, ha sottolineato, “probabilmente alla fine di questo periodo di emergenza tutti i settori, anche quelli che hanno dovuto retrocedere dal punto di vista del fatturato, beneficeranno di questi 2-3 milioni di nuovi di clienti che non avevano mai comprato online prima d’ora e che continueranno a comprare, anche nei settori che hanno avuto problemi”.