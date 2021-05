Covid: Spada (Assolombarda), ‘su vaccini in azienda Lombardia mantenga accordi’

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Assolombarda si aspetta che Regione Lombardia mantenga gli accordi presi sui vaccini in azienda. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos il presidente dell’associazione degli industriali, Alessandro Spada. “Solo noi, come associazione, abbiamo ricevuto 400 manifestazioni di interesse da parte di grandi e medie aziende. Ci aspettiamo che Regione Lombardia mantenga gli accordi presi con il mondo delle imprese, come definito dal protocollo siglato a marzo. Si tratta – sottolinea – di un canale importante che darebbe un’accelerazione al piano vaccini”.

Ora che la Lombardia ha dato il via alle prenotazioni della fascia 50-59 anni da lunedì prossimo, “siamo in attesa che venga definito il disciplinare, che ci siano regole chiare e tempistiche precise. Era doveroso dare la precedenza agli anziani e ai fragili, ma è arrivato il momento di dare la possibilità al corpo produttivo di guidare la ripresa e mettere in sicurezza le aziende”, aggiunge.

Tra l’altro, fa notare Spada, “le imprese svolgono un importante ruolo sociale verso la comunità nella quale operano. Fin dal principio dell’emergenza, si sono messe al servizio del Paese. Sul fronte dei vaccini, le nostre aziende hanno risposto alla chiamata di Confindustria, rendendosi disponibili a diventare Fabbrica di comunità aperta a tutta la cittadinanza”. L’esempio è il centro vaccinale ‘Pirelli HangarBicocca’, messo a disposizione della Lombardia da Pirelli.