Covid: Assoutenti, ‘boom sequestri medicinali contraffatti, +45% in un anno’

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “E’ boom di farmaci contraffatti in Italia, con i sequestri da parte delle autorità competenti cresciuti del +45% nel 2020 rispetto all’anno precedente”. Lo denuncia oggi Assoutenti, che si occupa di lotta alla contraffazione nell’ambito di Io sono originale’, un progetto volto a combattere il fenomeno e dare indicazioni utili ai consumatori. “I dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane segnano una fortissima crescita nei sequestri di medicinali contraffatti o illegali operati sul territorio italiano – spiega Assoutenti – 2.192 kg di farmaci sottoposti a sequestro e circa 1 milione di confezioni contro i 1.509 kg del 2019”.

Una fetta consistente di tali forniture illecite “riguarda proprio la cura del Covid-19: a partire dallo scoppio della pandemia si è assistito alla nascita di un nuovo mercato illegale del farmaco che sfrutta l’emergenza sanitaria per lucrare sulla salute, sul disagio e sull’indubbia paura dei cittadini di contrarre il virus. Il Covid, in sostanza, ha scatenato una sorta di caccia al farmaco che possa prevenire o addirittura curare il Covid-19 -analizza Assoutenti- La maggior parte dei sequestri effettuati avviene su prodotti spediti per via aerea (corrieri espresso e poste), destinati a privati e privi delle necessarie autorizzazioni”.