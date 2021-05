BrianzAcque: l’assemblea dei soci approva il bilancio 2020 con risultati in ulteriore crescita

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – L’assemblea dei soci di BrianzAcque, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Nonostante l’emergenza sanitaria innescata dalla pandemia da Covid-19 tuttora in corso con impatti significativi sul tessuto economico e sociale, la società archivia un altro anno positivo, dimostrando forte resilienza e continuando il percorso di crescita ininterrotta.

L’utile generato è di 5,8 milioni (4,7 milioni nel 2019) con oltre 102,7 mln di ricavi. Il valore della produzione tocca i 105,1 mln in aumento di 1,7 mln rispetto al consuntivo precedente. L’Edbitda è di 30 mln (+2,2%) e l’Ebit è di 8,8 mln.

Nel 2020 sono stati realizzati investimenti in infrastrutture pari a 38,5 mln: una riorganizzazione degli interventi post lockdown della primavera scorsa ha infatti permesso non solo di recuperare il gap dei mesi di sospensione e di rallentamento delle attività, ma addirittura di incrementare il volume degli investimenti del 1,9% sul 2019.

Con l’approvazione del consuntivo, la compagine societaria ha deliberato di destinare a riserva il risultato d’esercizio di 5,8 milioni di euro nell’intento di finanziare i futuri programmi d’investimento indirizzati a recepire le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’assemblea dei soci ha quindi provveduto a nominare il Consiglio di amministrazione che rimarrà in carica nel triennio 2021/2023. L’organo amministrativo del gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Monza e Brianza, sarà composto da Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato; Gilberto Celletti vice presidente e Alessia Galimberti, consigliere. Per Boerci, 50 anni, alla guida della società dal 2015, si tratta del terzo mandato consecutivo.

L’assise, svoltasi in presenza, nel rispetto delle normative anti Covid, presso l’Auditorium Ghezzi della Provincia di Monza e della Brianza, ha designato i componenti del Collegio Sindacale: Massimiliano Balconi, Ivana Brivio, Marco Lombardi membri effettivi. Supplenti: Andrea Busnelli e Angelo Rivolta.