Brevetti: Spada (Assolombarda), ‘serve impegno Governo per portare a Milano Tub’**

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Per portare a Milano il Tribunale unificato dei brevetti ora che è vacante la sede di Londra “serve impegno da parte del Governo”. Lo dice all’Adnkronos Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, che ha apprezzato il recente intervento del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti sul tema, che ha confermato che il lavoro per ottenere la sede continua. “A livello europeo – sottolinea – c’è un asse franco-tedesco che è molto forte su questi temi. Oggi serve un Esecutivo autorevole e deciso per portare a casa questo risultato”.

Poi, fa notare, “Milano ne ha tutti i titoli: in Lombardia arrivano il 34% delle domande di brevetti, siamo uno dei motori europei della ricerca. Penso che sia necessario da parte di tutte le istituzioni mantenere quella unità che si è vista già lo scorso anno”, aggiunge.