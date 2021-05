Superlega: Gravina, ‘progetto maldestro, rintuzzati attentati continui al calcio’

Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – “In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche l’Italia era uno dei Paesi che avrebbero potuto presentare alcune società in questo progetto maldestro. Quanto accaduto è stato l’occasione, e lo è ancora oggi, per interrogarci su cosa dobbiamo fare per preservare il futuro del calcio”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento a “L’industria del calcio nel post Covid”, organizzato da Formiche.net in collaborazione con la piattaforma economica del calcio Standard Football.

“Il nostro sviluppo non può passare dalla riduzione degli stipendi, serve una miglior distribuzione delle risorse con una logica di sistema alla base -prosegue il numero uno del calcio italiano-. La pandemia ci ha portato più di 200.000 tesserati in meno come Figc, ciò significa che avremo meno giovani che giocano a calcio e che dobbiamo quindi fare di tutto per sostenere lo sport più in generale”.