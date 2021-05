Scuola: Giannelli (presidi), ‘tutti in classe? Subito piano trasporti e nuovi protocolli’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – L’obiettivo del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a riportare a settembre tutti gli studenti in classe in sicurezza è raggiungibile agendo “tempestivamente soprattutto sul piano dei trasporti e sui protocolli di sicurezza dei quali abbiamo chiesto più volte l’aggiornamento”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, rimarcando che “il decisore politico oggi può agire valutando i punti di forza e le criticità emersi nell’ultimo anno di gestione della pandemia”, “ma la soluzione definitiva al problema non può che derivare dal completamento del piano di vaccinazione per tutta la popolazione o, almeno, per gran parte di essa”.