Renault: De Meo, ‘serve riposizionamento brand in nuova catena valore’

Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – Con la ‘Renaulution’ annunciata a gennaio il gruppo automobilistico francese “ha avviato una svolta il cui successo dipende dalla capacità di riposizionare il brand in una nuova catena di valori e nella mobilità sostenibile”. Lo ha sottolineato l’ad del gruppo Renault Luca de Meo, in una conferenza online in cui ha segnalato come l’obiettivo del brand “è quello di soddisfare le esigenze dei clienti meglio dei concorrenti”.

Sul fronte della mobilità sostenibile de Meo ha confermato l’impegno per arrivare “nel 2030 a un obiettivo di 9 vetture elettriche su 10” auto vendute. “Ma – ha aggiunto – siamo impegnati anche con soluzioni sull’idrogeno” senza dimenticare l’attività nell’energia circolare con il riciclo di veicoli e componenti, anche elettrici.

“Le nostre radici sono in Francia ma siamo un marchio globale” ha sottolineato il manager italiano, anticipando l’arrivo di nuovi prodotti nel quadro di un’offensiva ‘verde’: “Abbiamo iniziato con Arkana, quindi sarà la volta della Megane-E che interpreta una nuova generazione di veicoli connessi ed elettrici”. la Megane-E sarà peraltro la prima vettura a presentare il nuovo logo del marchio francese.