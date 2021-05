Rai: fonti Renzi, ‘racconto Ranucci falso, esposto per acquisire immagini autogrill’**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Il racconto che Ranucci riporta è falso. Come dimostreranno le immagini dell’autogrill l’auto di Renzi è andata via prima dell’auto di Mancini”. Così fonti dell’ufficio stampa di Matteo Renzi.

“E del resto la stessa signora dice di sentire Mancini che saluta Renzi, mentre Renzi sale in macchina e riparte, con Mancini che resta in piedi fuori dall’auto a salutare. Se la signora è andata via in contemporanea all’auto di Mancini non può aver visto la direzione di Renzi, del quale però la signora pare conoscere anche la velocità dell’auto. Orecchio bionico, vista straordinaria, autovelox incorporato: questa professoressa è davvero speciale”.

“Ma il racconto è falso: e basta passare dall’autogrill di Fiano Romano per rendersene conto. Quanto alla disponibilità della signora a rivelare la sua identità siamo certi che sarà apprezzata dall’autorità giudiziaria. Renzi infatti presenterà domani un esposto in procura per chiedere che siano acquisite le telecamere dell’autogrill e ristabilita la verità dei fatti”.