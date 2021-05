A2a: in 2020 distribuiti 1,85 mld a stakeholder sui territori

Milano, 6 mag.(Adnkronos) – Nel 2020, A2a ha distribuito agli stakeholder 1.853 milioni di euro. Lo rende noto la società, che ha presentato i risultati del bilancio integrato 2020, sottolineando di aver “creato opportunità di crescita economica per il territorio nonostante la crisi congiunturale”.

Dei 1.853 milioni di euro, la quota maggiore è stata destinata alla remunerazione dell’azienda (678 milioni di euro), del personale (526 milioni di euro) e come trasferimenti alla Pubblica amministrazione (254 milioni di euro). I contributi a favore della comunità locale, che includono anche le imposte destinate agli enti locali, sono stati pari a 69 milioni di euro. Per quanto riguarda l’indotto, sono stati emessi circa 13 mila ordini per forniture, servizi o lavori per circa 1,9 miliardi di euro (+43% rispetto al 2019). Il 97% di questo valore è stato destinato a fornitori italiani.

Gli investimenti sono stati pari a 738 milioni (+18% rispetto al 2019), l’80% dei quali dedicati a progetti in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu: il 43% nell’ambito dell’economia circolare e il 57% nella transizione energetica. Il 2020 ha visto anche la realizzazione di importanti accordi, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, come quello siglato con Snam, Ardian e Fnm per lo sviluppo dell’idrogeno nella prima Hydrogen Valley italiana in provincia di Brescia.