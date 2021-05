Senato: Casellati ricorda Modica, ‘grande matematico e politico equilibrato’ (2)

(Adnkronos) – “Il suo impegno nella politica attiva -ha ricordato ancora il presidente del Senato- era iniziato con la candidatura alle elezioni suppletive svoltesi in Toscana il 27 ottobre 2002 e la successiva elezione al Senato della Repubblica tra le fila dei Democratici di sinistra. Nel corso di quella sua unica legislatura come parlamentare, Luciano Modica si è dedicato con grande impegno alle tante questioni legate al mondo dell’istruzione e dell’università”.

“Fu tra i primi a promuovere –con un disegno di legge a sua firma- l’idea di istituire un ente indipendente per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. Un garante terzo che -senza intaccare l’autonomia costituzionale riconosciuta alle università- potesse comunque contribuire a stimolare un costante miglioramento dell’offerta didattica e responsabilizzare investimenti e strategie di sviluppo degli atenei nazionali. Un progetto che Luciano Modica sostenne e contribuì a realizzare nella quindicesima legislatura, come sottosegretario di Stato al ministero dell’Università e della Ricerca nel secondo Governo Prodi”.

“Ritiratosi dalla politica attiva nel 2008, era tornato a dedicarsi –con inesauribili energie ed entusiasmo– allo studio, all’insegnamento e a tanti progetti rivolti alla cultura, all’università e alla vita della città di Pisa, a cui -ha concluso Casellati- lo univa l’affetto di una vita”.