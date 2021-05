Milano: De Corato, ‘sabato con i Sentinelli sarà nuovo assembramento, Sala irresponsabile’

Milano, 5 mag.(Adnkronos) – “Sabato 8 maggio, a Milano, è prevista una manifestazione organizzata dai Sentinelli a favore del ddl Zan; l’amministrazione comunale ha autorizzato l’evento, all’Arco della Pace, al quale sono attesi partecipanti da tutta Italia. Vuol dire che ci sarà un altro assembramento, benedetto da Sala”. L’allarme arriva dall’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato ,che all’Adnkronos spiega: “Solo negli ultimi due mesi, da febbraio a oggi, i antagonisti e centri sociali a Milano hanno fatto quello che hanno voluto: prima il rave party sui Navigli, la settimana dopo la commemorazione per ricordare Dax, senza contare la biciclettata del 25 aprile e i cortei del 1 maggio. Io davvero non so cos’altro debba succedere in questa città”.

“Milano -osserva De Corato- è la capitale dei cortei, delle manifestazioni e degli assembramenti. Il sindaco Sala, che ieri ha condannato gli assembramenti di piazza Duomo, sembra che parteciperà al raduno dei Sentinelli insieme ad altri esponenti del centrosinistra.Una vera e propria irresponsabilità”. Quanto alla festa per l’Inter, che dovrebbe tenersi sempre nel pomeriggio di sabato, “attendiamo di sapere che cosa intenda fare la questura”.