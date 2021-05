Infortuni: Fontana, ‘vicini a famiglia operaio Busto, sicurezza sarà impegno concreto’

Milano, 5 mag.(Adnkronos) – “Regione Lombardia esprime profondo cordoglio ed è vicina alla moglie e alle figlie della vittima di questo grave incidente”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia della morte di un operaio di 49 anni, avvenuta in una fabbrica di Busto Arsizio (Va).

“Continueremo a fare tutto quanto possibile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro -prosegue Fontana-. L’impegno per prevenire sciagure come queste sarà sempre forte e concreto”.