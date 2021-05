Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Sarebbe naturale votare appena eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Non so se questo scenario si materializzerà, dipende da chi verrà eletto” e “prevedo un’ampia resistenza da parte di gran parte dei parlamentari, non così Fratelli d’Italia”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo ad una domanda durante una conferenza stampa per l’illustrazione di una mozione parlamentare sul rilancio economico dell’Italia.