Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Per il Pd se un processo va troppo per lunghe l’imputato ‘vince’ uno sconto di pena. È come se un ristoratore facesse lo sconto ai clienti in caso di ritardi nel servizio. Dobbiamo puntare all’efficienza del processo, non a giustificare le inefficienze”. Lo scrive su Twitter la deputata di ‘Cambiamo!’ Manuela Gagliardi.